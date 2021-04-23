أكثر من 100 جريح فلسطينى إثر مواجهات ليلية مع مستوطنين فى القدس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين اعتدوا، فجر اليوم الجمعة، على ممتلكات المواطنين فى شارع المطران بحى الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، كما نفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين فى حى التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.
وحسبما نقلت الوكالة الفلسطينية، أكد شهود عيان أن المستوطنين الإسرائيليين حطموا زجاج عشرات السيارات فى شارع المطران، وأعطبوا إطارات سيارات أخرى.
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