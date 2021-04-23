ذئب منفرد.. السجن المؤبد لمفجر محطة مترو أنفاق مانهاتن

جدة - نرمين السيد - أصدر قاض فيدرالى فى ولاية مانهاتن الأمريكية، أمس الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الانتحارى عقيد الله، المهاجر البنغالى الذى حاول تفجير نفسه فى محطة مترو بولاية نيويورك لحساب تنظيم داعش الإرهابى فى ديسمبر 2017.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال القاضى الفيدرالى ريتشارد سوليفان، خلال جلسة المحاكمة، إن العقوبة تهدف إلى "بعث رسالة" لمن يمكن أن يحاولوا ارتكاب أفعال مشابهة للمتهم عقيد الله.

ومن جهتها، طلبت محامية الدفاع إيمى جاليتشيو، توقيع أقصى عقوبة قانونية، وهى السجن 35 عامًا.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت المتهم عقيد الله فى 11 ديسمبر 2017، بعد تفجيره قنبلة بدائية ثبتها على جسده، فى ساعة الذروة داخل محطة مترو أنفاق تربط ميدان التايمز بمحطة حافلات بورت أوثوريتى، لكنها لم تنفجر كليًا.

وأصيب المهاجم بجروح بالغة ولم يصب أى شخص آخر، لكن الاعتداء سبب توترًا، خاصة أنه كان بعد حادث دهس بشاحنة نفذه داعشى فى نهاية أكتوبر 2017، والذى أسفر عن 8 قتلى فى جنوب مانهاتن.

ووصف الإدعاء الانتحارى عقيد الله، بأنه "ذئب منفرد"، قرر تنفيذ هجوم قاتل تحت لواء داعش، لافتًا كذلك إلى رسائل نشرها المتهم على شبكات التواصل الاجتماعى قبل الاعتداء.

وكانت هيئة محلفين خلصت فى نوفمبر 2018، إلى أن عقيد الله مذنب بارتكاب 6 جرائم، 4 منها يصل حكمها إلى السجن المؤبد. فيما أقر المتهم بأنه تأثر بتنظيم داعش، وأراد الانتقام من الضربات الأمريكية ضد التنظيم، وإدانة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط.