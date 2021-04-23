الهند: مصرع 13 مصابًا بفيروس كورونا فى حريق مستشفى قرب مومباى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول فى إدارة الإطفاء، إن الحريق الذى بدأ فى وحدة للرعاية المركزة بمستشفى فيجاى فالابه، بإحدى ضواحى مدينة مومباى، أسفر عن وفاة 12 شخصًا فى الحريق، حسبما تشير آخر المعلومات الواردة إلى الإدارة.
وبحسب الوكالة، يأتى الحريق فى الوقت الذى تواجه فيه الهند صعوبة فى التصدى لأكبر زيادة يومية من إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث يؤكد مسؤولون صحيون فى شمال وغرب البلاد، بما فى ذلك العاصمة نيودلهى، أنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات عن آخرها، فى الوقت الذى تنفد فيه إمدادات البلاد من الأكسجين.
كما أن الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة بالمصابين بفيروس كورونا فى الهند، إذ توفى 22 مصابًا فى مستشفى بولاية ماهاراشترا، الأربعاء الماضى، عندما نفدت إمدادات الأكسجين عقب تسرب فى خزان الأكسجين.
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