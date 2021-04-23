التقديم علي وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشروط المطلوبة

التقديم على وظائف الهيئة الملكية أطلقت المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني من أجل الالتحاق بالوظائف المتعلقة بالهيئة الملكية لمعظم المناطق الموجودة بالمملكة منها الرياض وينبع وجازان، حيث أن الهيئة أعلنت عن احتياجها لمجموعة من الوظائف الشاغرة ولكنها مقدمة للرجال فقط، ويجب على كل من يرغب بالحصول على الوظيفة الإسراع بالتقدم من خلال المنصة الحكومية التي يستطيع المستعلم بالتجوال عبر المنصات، والقيام بمعرفة جميع التفاصيل التي تتعلق بكل وظيفة وأيضاً كل ما يتعلق بالشروط المرغوب بها من أجل الحصول على الوظيفة، إلى جانب كافة البيانات التي يطلبها الموقع من المتقدم للحصول على الوظيفة، كما أن المنصة تطلق مجموعة متنوعة من الوظائف على عدة مراحل التي تناسب الجنسين سواء رجال أو سيدات، ولكن بالوقت الحالي التقديم على الوظائف مناسبة للرجال فقط.

الهيئة الملكية قامت بالإعلان عن القيام بفتح بابها للتقديم على الوظائف الخالية للكثير من الوظائف للتخصصات المتنوعة التي تحتاج فقط للرجال بمؤهلات متنوعة سواء كانت دبلوم أو بكالوريوس، وعلى أن يبدأ ذلك يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الجاري، وعلى أن يكون التقديم متاح حتى اليوم العاشر من شهر مايو، ويجب على كل متقدم أن يلتحق بالوظيفة المناسبة له بعد أن يطلع على كافة الشروط واستيفاء الأوراق المرغوب ويتم التقدم للهيئة، كما أن الهيئة أشارت أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر الموقع التي قامت بطرحه واتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكم بالسطور القادمة.

بإمكانك الآن الالتحاق بها عن طريق الدخول للموقع الرسمي للهيئة الملكية :

يقوم الموقع بعرض الأوراق المرغوب بها الالتحاق بالوظيفة والتي يتم تحضيرها.

بإمكانك القيام باختيار التي تناسب المؤهل العلمي.

الشروط اللازم توافرها في المتقدم لوظائف الهيئة

يوجد عدة شروط من اللازم ان تكون متوفرة لديك وهي كالتالي:-