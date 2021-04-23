العليا الإسرائيلية ترفض التماسات لمنع تولى نتنياهو من تولى رئاسة الوزراء

جدة - نرمين السيد - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، عدة التماسات طلبت منع بنيامين نتنياهو من تولى منصب رئيس الوزراء فى دولة الاحتلال بسبب محاكمته الجارية فى اتهامات الفساد والرشوة، حسبما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلى.





وحسبما ذكر موقع "آى 24 نيوز"، عللت المحكمة العليا فى إسرائيل قرارها بأنه: "لا يوجد سبب للتدخل، حيث لم يتأكد فى هذه المرحلة ما يدعم عجز المدافع نتنياهو، على أداء دوره". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت كذلك، الأحد الماضى، طلبًا لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

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