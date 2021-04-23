مقاتلة روسية تجبر طائرة استطلاع أمريكية على مغادرة حدودها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة، أن أسطول الجيش الروسى فى المحيط الهادى دفع مقاتلة من طراز "ميج-31" لمرافقة طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط، بعدما اقتربت من الحدود الروسية.

وقال بيان للأسطول الروسى، إن الهدف الجوى "طائرة استطلاع استراتيجى من طراز آر.سى-135 لسلاح الجو الأمريكى"، ورافقتها الطائرة فوق المحيط الهادى، مؤكدًا أن الطائرة عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.