مقاتلة روسية تجبر طائرة استطلاع أمريكية على مغادرة حدودها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة، أن أسطول الجيش الروسى فى المحيط الهادى دفع مقاتلة من طراز "ميج-31" لمرافقة طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط، بعدما اقتربت من الحدود الروسية.
وقال بيان للأسطول الروسى، إن الهدف الجوى "طائرة استطلاع استراتيجى من طراز آر.سى-135 لسلاح الجو الأمريكى"، ورافقتها الطائرة فوق المحيط الهادى، مؤكدًا أن الطائرة عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.
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