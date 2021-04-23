عاجل.. روسيا تعلن بدء سحب قواتها من القرم على حدود أوكرانيا

وبحسب "بى بى سى"، أمر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، بإعادة عدد من وحدات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها، بعد أسابيع من التوتر فى المنطقة.
وقال شويجو، إن الوحدات التى تقوم بالتدريبات ستعود إلى قواعدها، مضيفًا أن أهداف "عمليات التفتيش المفاجئة" قد تحققت.
وتابع الوزير: "القوات أظهرت قدرتها على الدفاع بثقة عن البلاد"، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات لقادة الوحدات 58 و 41، وكذلك عدة فرق محمولة جوا لبدء العودة، اليوم الجمعة إلى قواعدهم الدائمة، على أن تستكمل العملية بحلول 1 مايو المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبى أشار إلى أن أكثر من 100 ألف جندى روسى قد حشدوا بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكذلك فى شبه جزيرة القرم، التى ضمتها روسيا إليها عام 2014.
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