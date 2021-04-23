البحرين وإسرائيل تتفقان على الجواز الأخضر والاعتراف المتبادل بتطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - توصلت حكومتا البحرين وإسرائيل، أمس الخميس، إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والجواز الأخضر الخاص بالحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، ما يعد أول الاتفاقية من نوعها بين البلدين، وسابقة عالمية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.





ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية، جاءت الاتفاقية بعد مباحثات بين وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزيانى، ونظيره الإسرائيلى جابى أشكنازى، إضافة إلى اتصالات بين السفارة الإسرائيلية فى البحرين ووزارتى الخارجية والصحة فى البلدين. وبحسب الوكالة، يسمح الاتفاق للحاصلين على اللقاح بالسفر دون قيود بين البلدين، وهو إجراء يساعد على تعزيز السياحة والتجارة والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

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