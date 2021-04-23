إرتفاع أسعار البنزين اليوم فى مصر والبدء في العمل بالتسعيرة الجديدة

أسعار البنزين اليوم فى مصر، شهدت بحثاً كبير اليوم بعد الإعلان عن بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين اليوم من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، حيث يعد ارتفاع سعر لتر البنزين مؤشراً على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعديد من المنتجات الأخري وذلك نظراً لتدخله في العديد من الصناعات.

أعلنت اليوم الحكومة المصرية عن العديد من القرارات والتي كان أبرزها إرتفاع سعر لتر البنزين بكل فئاته 80 و90 و95 وتثبيت أسعار السولار، وذلك بعد المراجعة الدورية التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي حددت فيها السعر الجديد للبنزين خلال الأربع الأشهر القادمة.

كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم عن إرتفاع أسعار البنزين بجميع فئاته بنزين 80 وبنزين 90 وبنزين 95 حيث كانت الأسعار القديمة للبنزين كالتالي:



سعر لتر البنزين فئة 80 بقيمة 6.25 جنية مصري.

سعر لتر البنزين فئة 90 بقيمة 7.50 جنية مصري.

سعر لتر البنزين فئة 95 بقيمة 8.50 جنية مصري.

تشهد دائما أسعار المواد البترولية تغيرات جديدة كل فترة وبناء على ذلك يتم التغير في الأسعار في كل الدول العربية والتي كان آخرها السعودية التي أعلنت منذ 10 ايام عن ارتفاع سعر لتر البنزين لكل الفئات بعد المراجعة الدورية للوقود، وكذلك مصر التي أوضحت السعر الجديد للبنزين اليوم بعد أن انتهت من المراجعة الربع سنوية للمنتجات البترولية.

التعديلات الجديدة في سعر لتر البنزين

تبدأ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في الساعة العاشرة من صباح اليوم تطبيق السعر الجديد للبنزين والذي ارتفع بمقدار 25 قرش في صباح اليوم لتكون الأسعار الجديدة للبنزين كالتالي:

فئات البنزين السعر سعر لتر البنزين فئة 80 6.50 جنية مصري سعر لتر البنزين فئة 90 7.75 جنية مصري. سعر لتر البنزين فئة 95 7.85 جنية مصري.

فيما جاء الأسعار الجديدة بتثبيت سعر جاز السولار عند 6.75 جنية مصري، وكذلك تثبيت سعر طن المازوت الصناعي عند 3900 جنية مصري مع إرتفاع أسعار البنزين.