أبرزهم ماكرون.. رؤوساء وقادة يشيعون الرئيس التشادى الراحل ديبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وصل الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، إلى انجامينا، حيث يوجد مقر قيادة قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.

وبحسب "فرانس برس"، فمن المقرر أن يحضر مراسم تشييع الرئيس التشادى الراحل عشرات من رؤساء الدول إلى العاصمة التشادية، اليوم الجمعة، بينهم قادة دول أخرى فى الساحل مثل مالى، والنيجر، وبوركينا فاسو، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

كما أكد الكونغولى فيليكس تشيسكيدى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، حضور جنازة الرئيس ديبى.

وكانت الرئاسة التشادية أعلنت، الثلاثاء الماضى، وفاة الرئيس إدريس ديبى اتنو، متأثرًا بجروح أصيب بها على الجبهة فى مواجهة المتمردين.

وأصبح الجنرال محمد إدريس ديبى، 37 عامًا، نجل الرئيس الراحل، هو الرجل القوى الجديد للنظام، ويتمتع بسلطات كاملة، إلا أنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديموقراطية" خلال عام ونصف العام.