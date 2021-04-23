إشعار درجات الفصل بنظام نور noor.moe.gov.sa واستخراج شهايد الطلاب برقم الهوية

إشعار درجات الفصل الذي يبدأ طلاب المرحلة الابتدائية، من الثالث إلى السادس، باستخراجه إلكترونيا عبر رابط نظام نور المركزي وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من رفع النتائج عبر الرابط الرسمي لها وكيفية معرفة نتائج الطلاب واستخراج الشهايد الخاصة بهم برقم الهوية من خلال حساب ولي الأمر، وذلك بعد الإعلان عن آخر أخبار نتائج الطلاب عبر رابط وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

إعلان وزارة التربية والتعليم

طريقة التعرف على شهايد الطلاب

يتابع الطالب وولي الأمر استخراج شهايد الطلاب بعد انتهاء الاختبارات النهائية لهم في العاشر من رمضان 1442 وذلك للتعرف على مستوى الطالب التحصيلي في الفصل الدراسي المنقضي، وقد أعلنت وزارة التعليم الجمعة 23 أبريل 2021 انتهاء العديد من المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة من رفع النتائج وتنزيلها كاملة على رابط نظام نور المركزي، ويمكن الدخول عليه الآن لمعرفة:

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية.

استخراج شهايد الطلاب.

معرفة درجات الطالب التفصيلية

وذلك بالدخول بحساب ولي المر والذي يكون الدخول به اسهل لاستخراج إشعارات درجات الفصل للطلاب، وذلك بعد الإعلان عن نزول النتائج على نظام نرو التعليمي، حيث يمكن استخراج النتائج من خلال حساب الطالب في نظام نور أو حساب ولي الأمر، كما يقوم الطالب بالدخول على نظام نور من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، حيث تتيح الدخول على النظام المركزي من خلال المنصة.

يتم الدخول على رابط نظام نور. يتم إدخال رقم الهوية. يجب إدخال رقم المرور. يتم إدخال رمز التحقق. يبدا تسجيل الدخول. يبدا باختيار الصف الدراسي للطالب. يبدا البحث. يتم الانتقال لصفحة بيانات الطالب. يتم اختيار ايقونة “إشعار درجات الفصل”. تظهر إشعارات نتيجة الفصل. يتم اختيار أيقونة إرسالها في رسالة لولي الأمر.

خطوات استخراج نتائج نظام نور