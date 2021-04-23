تونس: القضاء العسكرى يستدعى نائبا مواليا للنهضة روج شائعات ضد الرئيس سعيد

وحسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية، أبرزها إذاعتى "شمس إف إم" و"موزاييك"، قال رئيس لجنة النظام الداخلى والحصانة فى البرلمان ناجى الجمل، إن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب للنائب راشد الخيارى، بعد اتهامه للرئيس سعيد.
وكان النائب الخيارى، المحسوب على حركة النهضة وحلفائها، زعم فى فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن إدارة الحملة الانتخابية للرئيس سعيد تلقت تمويلاً بـ5 ملايين دولار من الولايات المتحدة، لدعم فرصه فى الفوز بالرئاسة فى 2019، عبر أجهزة الاستخبارات خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وزعم الخيارى، أن لديه وثائق تثبت ادعاءاته، وهى الإدعاءات التى شرع القضاء العسكرى فى التحقيق فيها على الفور. فيما نفت إدارة الحملة الرئاسية لقيس سعيد تلقيها تمويلاً من الخارج. وسحب النائب بعد ذلك الفيديو بمجرد إعلان القضاء فتح تحقيق.
وتأتى ادعاءات الخيارى فى وقت بلغ فيه التوتر ذروته بين الرئيس قيس سعيد وحزب حركة النهضة، ذات الأغلبية البرلمانية والداعم لحكومة هشام المشيشى، الذى توترت العلاقات بينه وبين الرئيس التونسى على نحو كبير.
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