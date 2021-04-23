الجيش الفرنسى ينفى تنفيذ ضربات جوية فى تشاد

جدة - نرمين السيد - شدد الجيش الفرنسى، اليوم الجمعة، على أنه لم ينفذ أى ضربات جوية هذا الأسبوع فى تشاد، وذلك ردًا على مزاعم متمردى البلد الإفريقى بتعرضهم لقصف اليوم، كان يستهدف زعيم الوفاق محمد مهدى.





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