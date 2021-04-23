رد بالمثل.. روسيا تستدعى سفير بولندا وتطرد 5 دبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الخارجية الروسية إنها تنوى طرد خمسة دبلوماسيين بولنديين، ردًا على طرد بولندا لـ3 دبلوماسيين روس، لافتة إلى أنها عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية تبادل ضمانات، لمنع كل طرف من التدخل فى شؤون الآخر

وكانت بولندا طردت 3 دبلوماسيين روس منتصف أبريل الجارى، بعد استدعائها للسفير الروسى فى وارسو، سيرجى أندرييف.

وقالت الخارجية البولندية، حينذاك، إن السفير تم استدعاؤه لتسليمه مذكرة حول اعتبار العاملين الثلاثة فى السفارة الروسية بوارسو "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، حيث اتهمت بولندا الدبلوماسيين الروس الثلاثة بارتكاب أعمال مخالفة للصفة الدبلوماسية، وإلحاق أضرار ببولندا.