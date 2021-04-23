الخطوط الجوية السعودية تدعو الراغبين في السفر إلى الخارج متابعة اشتراطات السفر

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محمد سياف - ابو ظبي - دعت الخطوط الجوية السعودية الراغبين في السفر إلى الخارج متابعة اشتراطات السفر من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير.

مشيرةً أن الاشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية، مطالبةً جميع المهتمين بالسفر إلى الجهات الدولية متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي، مرفقة الدعوة بعبارة “جهزوا الشنط” في إشارة واضحة إلى قرب رفع القيود الكامل عن الرحلات الجوية الدولية .

اُستقبلت التغريدة بفرحة غامرة من المواطنين وأيضًا المقيمين والعاملين في السعودية بعودة الطيران بعد انتظار استمر أكثر من عام بسبب جائحة كورونا. وردا على التغريدة يقول أحد المواطنين المنتظرين لعودة الطيران ويدعى ربيع الشمراني “جاهزة من سنة عند واحد صاحبي ساكن بجوار المطار”.

ومن جهة آخري أكد مساعد المدير العام لـ”الخطوط الجوية السعودية للاتصال” خالد عبد الله طاش لصحيفة عكاظ جاهزية التشغيل الكامل للرحلات الدولية اعتبارًا من 17 مايو المقبل.

وكانت المملكة العربية السعودية شأنها مثل باقي الدول فرضت حظر التجوال على مواطنيها في مقابل الحصول على كافة الخدمات الحكومية إلكترونيا من المنزل، ووفرت أيضًا التعليم عن بعد لكبح فيروس كورونا، ومن ضمن أبرز الإجراءات المشددة وقف حركة الطيران من وإلى خارج البلاد، ولكن مع ظهور لقاح كورونا نهاية 2020 وبدأ دول العالم في تلقيح مواطنيها منذ 2021 الحالي دفع ذلك الأمر إلى إعلان الجهات المعنية في السعودية إلى التخطيط لعودة رحلات الطيران.