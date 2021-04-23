نتائج الطلاب برقم الهوية، تم الإعلان عنها ويمكن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الحصول عليها من خلال الدخول على حساباتهم في نظام نور ومنصة مدرستي بعد قيام وزارة التعليم السعودية بتفعيل البحث عن النتيجة، بعد انتهاء السادة المعلمين والمعلمات من رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في كافة المواد الدراسية في نظام نور، وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم والتي شددت على ضرورة الانتهاء من رصد درجات الطلاب حتى يمكنهم الحصول على الإجازة السنوية الخاصة بهم.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور ومنصة مدرستي 1442

خطوات بسيطة وسهلة يتم من خلالها للسادة أولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة وعرض إشعار بدرجات الطالب، هذا ما أكدت عليه وزارة التعليم وذلك ضمن اجراءات إنهاء العام الدراسي الجاري 1442 وهذه الخطوات السهلة والبسيطة هي:-

* الدخول على الصفحة الرئيسية للطالب في نظام نور بعد إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

* يتم الدخول على التقارير ثم اختيار نتيجة الطالب.

كذلك فقد مكنت وزارة التعليم في السعودية معرفة النتيجة من موقع أخر وهو موقع منصة مدرستي، والذي يعرفه الطلاب جيداً، حيث أنه من خلال منصة مدرستي حصل الطلاب على جميع علومهم ومعارفهم ودروسهم طوال العام الدراسي في ظل اتباع سياسة جديدة للتعليم وهو نظام التعليم عن بعد للتغلب على جائحة كورونا المستجد( كوفيد -19).

وقد أعلنت وزارة التعليم في بيان صادر منها منذ قليل عن مواعيد الإجازات السنوية للهيئتين التعليمية والإدارية بعد تعديلها بشرط الانتهاء من رصد الدرجات وإعلام الطالب بنتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري كشرط أساسي للحصول على تلك الإجازة السنوية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن أن بداية الإجازة السنوية للهيئتين التعليمية والإدارية بمرحلة رياض الأطفال ومعاهد ومراكز وبرامج التربية الفكرية والتوحد نهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان 1442، وفي مدارس التعليم العام بداية من يوم 17 رمضان 1442.