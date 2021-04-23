دوت الخليج :- انتقل الى رحمة لله تعالى النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي، اثر صراع طويل مع مرض السرطان .
ووفق قانون الانتخاب الاردني، يتولى الشخص الذي يحصل على عدد أصوات بالقائمة الانتخابية مكان النائب الذي قد يتوفى.
وحصدت النائب تمام الرياطي على أعلى الأصوات بعدد 1401 صوتا، خلف النائب المرحوم حازم المجالي الذي حصد في حينه على 2675 صوتا ، من قائمة النخوة.
وتاليا نتائج قائمة النخوة:
حازم المجالي 2675 صوتا
تمام الرياطي 1401 صوتا
محمد القرامسة 1111 صوتا
موسى ابو معيتق 996 صوتا
تمام الرياطي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة النائب حازم المجالي .. والرياطي تخلفه في مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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