البنتاجون: إرسال طائرة للبحث عن غواصة أندونيسية مفقودة تقل 53 بحارًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن الجيش الأمريكى سيرسل قوة عسكرية لمساعدة إندونيسيا فى البحث عن غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضى، وعلى متنها 53 بحارًا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، إن وزارة الدفاع الأمريكية تشعر بحزن عميق بعد فقدان أثر الغواصة "كاى أر آى نانجالا 402" خلال مشاركتها فى تدريبات عسكرية. وأضاف المتحدث الأمريكى فى بيان: "بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، سنرسل عسكريين للمساعدة فى البحث عن الغواصة المفقودة"، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، سيتحدث اليوم الجمعة، مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو "لمناقشة وسائل أخرى يمكن أن توفرها الولايات المتحدة للمساعدة" فى العثور على الغواصة. وحسبما أفادت البحرية الإندونيسية، يتركز البحث عن الغواصة المفقودة حول بقعة نفطية شوهدت شمالى جزيرة بالى، حيث كانت الغواصة طافية للمرة الأخيرة، قبل أن تغوص تحت سطح الماء.

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