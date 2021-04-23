مدير الصحة العالمية: لقاحات كورونا مازالت بعيدة عن الفقراء

جدة - نرمين السيد - اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرًا، وذلك فى تقرير على هامش الذكرى الأولى لإطلاق برنامج "كوفاكس" من خلال الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات.





وقال مدير عام الصحة العالمية، إنه "أعطيت ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81% منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع أو المتوسط، فى حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.3 % فقط". وفى معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولى لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات ضد كورونا الذى انطلق قبل عام، ندد تيدروس مرارًا بانعدام المساواة فى توزيع اللقاحات وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة فى تطعيم العاملين الصحيين فى الدول ذات الدخل المنخفض. ويهدف برنامج كوفاكس إلى تأمين مليارى جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الجارى 2021، فى حين شحن البرنامج 40.5 مليون جرعة إلى 118 دولة حتى الآن.

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