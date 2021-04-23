نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1442، التي في ظل حالة الترقب من قبل هؤلاء الطلاب والطالبات والأسر التي عانت مع أبنائهم حتي دخول الاختبارات النهائية في المرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب سواء كانت الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية والتي ينتظر فيها الأهالي سماع الخبر الذي يعوض تعبهم وهو نجاح أبنائهم وطبقا لما هو متبع من قبل وزارة التعليم السعودية فقد اتاحت الإستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور التعليمي والذي يسهل على الأسر والابناء التعرف على النتائج وفقا لعدة خطوات بسيطة يتمكن أي شخص القيام بها.

نظام نور هو أحد أفضل الأنظمة التي تقدم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية والذي يتميز بسهولة التعامل معه يتيح لولي الأمر التسجيل والتقديم في مراحل التعليم بداية من الروضة والابتدائي والتعرف علي النتائج من الابتدائية وحتي الثانوية، كل هؤلاء من خلال نظام نور التعليمي، يحتاج الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول في نظام نور، ثم بعد ذلك الدخول علي النظام والتعرف علي نتائج نظام نور للطلاب والطالبات.

يتمكن ولي أمر الطالب الذي لديه حساب في منصة نظام نور الإلكتروني الدخول علي رابط المنصة التعليمية وإتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على رابط نظام نور.

تسجيل الدخول.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط دخول.

ويمكن أيضاً الدخول مباشرة على رابط التسجيل الخاص بولي الأمر وكتابة رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي ثم عليك بعد ذلك الدخول وتحديد المرحلة الدراسة والفصل الدراسي ثم التعرف على الدرجات الخاصة بالطالب أو الطالبة، وفي حالة عدم رضاكم عن النتيجة يمكنكم التظلم عليها عبر تسليم طلب موضح به البيانات الخاصة بالمادة الدراسية والفصل الدراسي والانتظار حتى يتم الانتهاء من إعادة مراجعة الدرجات من جديد.

ولمزيد من الدعم نقدم لكم في الختام أننا مستعدون للرد علي كافة تعليقاتكم حول نظام نور برقم الهوية للإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات 1442.