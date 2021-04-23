موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442 – إبريل 2021 وخطوات الاستعلام

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موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442 , يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442، والذي تقدمه وزارة الخدمة المدنية، للمتقاعدين بالسعودية، والذي يتم الاعتماد فيه التقويم الميلادي للصرف، ومع اقتراب نهاية شهر إبريل، ازداد البحث عن صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بالمملكة الذين تجاوزوا سن التقاعد، والتي يمكن أن تكون مساعدة لهم في تلك الأيام لشراء ما يلزمهم قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وفي خلال هذا السطور القادمة سنتعرف سويًا على موعد صرف الرواتب، وكيف يتم الاستعلام عن الراتب برقم الهوية بكل سهولة في خطوات بسيطة.موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442
تم التعديل من قَبل وزارة الخدمة المدنية على النظام الخاص بصرف رواتب التقاعد بالسعودية، والذي كان يتم فيه الاعتماد على التقويم الهجري حتى لا يؤثر على موعد الصرف، حيث تم تغيير نظام الصرف وأصبح تاريخ ميلادي، تحديدًا في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
ولقد تقرر صرف رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442 الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل 2021، يوم 13 رمضان 1442ه، ولن يتم ترحيل يوم صرف لأنه سيوافق يوم الأحد وليس عطلة، لأنه يتم تعطيل الصرف إذا صادف يوم عطلة ويتم ترحيله لليوم الذي يليه.
والجدير بالذكر أن الكثير من المؤسسات الحكومية الأخرى قامت بتغيير موعد الصرف من التقويم الهجري، للتقويم الميلادي.
خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442
يمكن للمسجلين في مؤسسة معاشات الدولة في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن الراتب، وموعد الصرف من خلال الدخول على الصفحة الرسمية تسوية المعاشات التقاعدية وإتباع هذه الخطوات الآتية:-
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات المعاش.
- الخدمة الآن.
- إدخال رقم الهوية الوطنية، كلمة السر.
- إدخال رمز التحقق.
- الضغط على استعلام.
- الانتظار حتى تحميل النتائج.
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موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442 , يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442، والذي تقدمه وزارة الخدمة المدنية، للمتقاعدين بالسعودية، والذي يتم الاعتماد فيه التقويم الميلادي للصرف، ومع اقتراب نهاية شهر إبريل، ازداد البحث عن صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بالمملكة الذين تجاوزوا سن التقاعد، والتي يمكن أن تكون مساعدة لهم في تلك الأيام لشراء ما يلزمهم قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وفي خلال هذا السطور القادمة سنتعرف سويًا على موعد صرف الرواتب، وكيف يتم الاستعلام عن الراتب برقم الهوية بكل سهولة في خطوات بسيطة.موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442
تم التعديل من قَبل وزارة الخدمة المدنية على النظام الخاص بصرف رواتب التقاعد بالسعودية، والذي كان يتم فيه الاعتماد على التقويم الهجري حتى لا يؤثر على موعد الصرف، حيث تم تغيير نظام الصرف وأصبح تاريخ ميلادي، تحديدًا في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
ولقد تقرر صرف رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442 الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل 2021، يوم 13 رمضان 1442ه، ولن يتم ترحيل يوم صرف لأنه سيوافق يوم الأحد وليس عطلة، لأنه يتم تعطيل الصرف إذا صادف يوم عطلة ويتم ترحيله لليوم الذي يليه.
والجدير بالذكر أن الكثير من المؤسسات الحكومية الأخرى قامت بتغيير موعد الصرف من التقويم الهجري، للتقويم الميلادي.
خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد بالسعودية رمضان 1442
يمكن للمسجلين في مؤسسة معاشات الدولة في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن الراتب، وموعد الصرف من خلال الدخول على الصفحة الرسمية تسوية المعاشات التقاعدية وإتباع هذه الخطوات الآتية:-
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات المعاش.
- الخدمة الآن.
- إدخال رقم الهوية الوطنية، كلمة السر.
- إدخال رمز التحقق.
- الضغط على استعلام.
- الانتظار حتى تحميل النتائج.
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