موعد مباراة النصر وفولاد اليوم الجمعة 2021/04/23 في الجولة الرابعة || لقاء حسم صدارة المجموعة

موعد مباراة النصر وفولاد اليوم في الجولة الرابعة، من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا لكرة القدم التي يستضيفها ملعب مرسول بارك الليلة، هي مباراة تحسم بنسبة 90% الصعود إلي الدور ثمن النهائي، فبعد تعادل النصر في الجولة الماضية مع فولاد أصبح الفريقين بنفس الرصيد 5 نقاط من لعب 3 مباريات، يتفوق العالمي بفارق هدف عن فولاد، وأيضاً بعد فوز السد القطري على الوحدات الأردني في الجولة الماضية أصبح قريب من المنافسة فرصيده أصبح 4 نقاط، لتشتعل المنافسة بين الفرق الثلاثة لحجز بطاقة التأهل للدور التالي، بينما أبتعد فريق الوحدات من المنافسة بعد الخسارة أـمام السد وتوقف رصيده عند نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة النصر وفولاد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الفريقين اليوم الجمعة 2021/04/23، في تمام الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة،22.00 بتوقيت دولة الإمارات، بينما تنقل المباراة عبر منصة GSA LIVE ولا تذاع المباريات على أي قناة فضائية.

الفريق الترتيب النصر السعودي المركز الأول برصيد 5 نقاط، لعب 3 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، سجل 4 أهداف وسكنت شباكه 2 هدفين. فولاد الإيراني المركز الثاني برصيد 5 نقاط، من لعب 3 جولات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، سجل 3 أهداف وسكنت شباكه هدفين السد القطري المركز الثالث برصيد 4 نقاط، من لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة، سجل لاعبوه 5 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف. الوحدات الأردني في المركز الرابع برصيد 1 واحدة، من التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه هدف وسكنت شباكه 4 أهداف. موعد مباراة النصر وفولاد اليوم موعد مباراة النصر وفولاد اليوم يدخل الفريقين مباراة الليلة وهدفهم واحد وهو الفوز وصدارة المجموعة منفرداً، بعد تعادلهم الثلاثاء الماضي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة، فريق النصر كلما تعادل في مباراة حقق الفوز في المباراة التي تليها حدث هذا في 6 مباريات سابقة، كان أخرها في هذه المجموعة عندما تعادل مع الوحدات فاز على السد القطري، والنصر السعودي قد تعادل في 7 مباريات بدوري أبطال أسيا حقق الفوز في 5 مباريات تلتها، فهل يفعلها الليلة ويفوز ويتصدر المجموعة.

ترتيب المجموعة قبل مباراة الليلة