المخابرات الروسية ترفض اتهامها بتفجير مستودع ذخيرة تشيكى فى 2014

جدة - نرمين السيد - استنكر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين، اتهامات التشيك بتورط عملاء استخبارت روس فى تفجير مستودع ذخيرة عام 2014، واصفًا إياها بـ"الأكاذيب المحزنة والرخيصة"، حسب نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".





وحسبما أوردت وكالة "بلومبرج"، تتهم التشيك عملاء الاستخبارات العسكرية الروسى "جى آر يو" بالوقوف وراء التفجيرات، وليس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.

وبحسب الوكالة، اندلعت أزمة دبلوماسية بين روسيا والتشيك، بعدما طردت براغ 18 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية فى الانفجار الذى هز مستودع أسلحة فى بلدة فربيتيتسى التشيكية، فى 2014.

ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزازية، وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيًا تشيكيًا.