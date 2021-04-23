وحسبما أوردت وكالة "بلومبرج"، تتهم التشيك عملاء الاستخبارات العسكرية الروسى "جى آر يو" بالوقوف وراء التفجيرات، وليس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.
وبحسب الوكالة، اندلعت أزمة دبلوماسية بين روسيا والتشيك، بعدما طردت براغ 18 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية فى الانفجار الذى هز مستودع أسلحة فى بلدة فربيتيتسى التشيكية، فى 2014.
ووصفت موسكو هذه الخطوة بالاستفزازية، وردت عليها بترحيل 20 دبلوماسيًا تشيكيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخابرات الروسية ترفض اتهامها بتفجير مستودع ذخيرة تشيكى فى 2014 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.