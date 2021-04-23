فرنسا ودول الساحل يؤكدون دعمهم للانتقال السلمى فى تشاد

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، دعم فرنسا ودول الساحل الخمس عن "دعمها المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية فى تشاد" لنجل الرئيس الراحل إدريس ديبى إتنو، الذى قتل على أيدى متمردين فى شمال البلاد.





وحسبما نقلت "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية، أعربت فرنسا ودول الساحل الخمس عن وحدة رؤيتهم للانتقال السلمى فى تشاد، مؤكدين أن مجموعة الساحل "تقف إلى جانب تشاد، وتعرب عن دعمها المشترك لعملية الانتقال المدنى العسكرى من أجل استقرار المنطقة". وقبل بداية الجنازة الوطنية للرئيس التشادى الراحل إدريس ديبى فى العاصمة نجامينا، زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظراؤه النيجيرى، والبوركينى، والمالى، والموريتانى، الجنرال محمد إدريس ديبى، نجل الرئيس الراحل، والذى يترأس مجلسًا عسكريًا مؤلفًا من 15 جنرالاً خلفاً للرئيس الراحل.

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