نتائج العراق الثالث متوسط 2021 على مستوى جميع المحافظات الفصل الدراسي الثاني

نتائج العراق الثالث متوسط 2021، أو الاستعلام عن نتائج العراق الثالث متوسط 2021 من أكثر الأمور على محرك البحث في العراق، خاصًة بعد الإعلان من قَبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن بدء رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الخاصة بها، تسهيلًا على الطلاب أو أولياء الأمور معرفة النتائج بكل سهولة، بعد مرور عام من التحديات التي واجهتها حكومة العراق بعد تفشي وباء كورونا الذي كان سببًا في تقنين التعليم عن بُعد، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج العراق للصف الثالث متوسط 2021، وما هي الخطوات التي يجب المرور بها.

نتائج العراق الثالث متوسط 2021

قامت الحكومة العراقية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ببذل مجهود كبيرة من أجل مواصلة المسيرة التعليمية بالعراق والتي ساعدت الطلاب في اللحاق بكل المواد الدراسية الخاصة بهم، حتى أنهم أدوا جميع الاختبارات لقياس مدى مهاراتهم بمختلف المراحل الدراسية.

وفي خلال هذا السياق أعلن مصدر مسئول في وزارة التعليم العراقية، أنه سيتم رفع جميع النتائج على رابط الوزارة بعد الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات الخاصة بجميع الصفوف الدراسية، وسيتم اعتماد درجات نصف العام للمرحلة الثالث متوسط أنها درجة نهاية العام حرصًا من الحكومة على صحة وسلامة الطلاب.

على أن تكون نتائج العراق الثالث متوسط هي الأولى، ثم تليها جميع النتائج الأخرى، وتم الإعلان عن رابط يمكن لولي الأمر أو الطالب الدخول به لمعرفة النتائج بكل سهولة بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

رابط الاستعلام عن نتائج العراق الثالث متوسط 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط خاص بالوزارة عبر موقع نتائجنا يمكن من خلاله معرفة النتائج، وذلك بعد إدخال معلومات المستخدم صحيحة، ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط.

إدخال اسم الطالب.

إدخال رقم المقعد للطالب.

ثم الضغط على إظهار نتيجة الطالب.

الانتظار حين تحميل النتائج.

كما يمكن أيضًا الاستعلام عن النتائج لجميع الصفوف الدراسية الأخرى من خلال موقع نتائجنا، الموقع الرسمي لرفع النتائج لكل المراحل الدراسية بالعراق.