أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23/04/2021 وإرتفاع بــ 11 جنيه خلال أسبوع

إرتفاعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات بيع وشراء الذهب في الأسبوع الفائت، حيث قفز سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الجمعة إلى 11 جنيها. كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم حيث بلغ الجرام 779 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا الأسبوع الماضي من يوم الجمعة، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 668 جنيه مصري، وعيار 24 بلغ الجرام منه 890 جنيه، وسجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6232 جنيه مصري.

إستقرار الذهب عالميا مقارنة بأسعار الذهب في مصر

في تعاملات الذهب اليوم الجمعة تظهر استقراره عالميا، لكنه في نفس الوقت يتجه نحو تحقيق مكاسب هذا الأسبوع خصوصا بعد الاقتراح الأخير من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن برفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما أدى على وجود ضغط كبير على الخظانة الأمريكية، كما هو ملاحظ من تلقي الذهب الدعم بسبب الضعف الحالي في عملة للدولار.

تعاملات وأسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب أمس الخميس محققا أعلى مستوى له منذ تاريخ 25 فبراير2021، حيث وصل إلى 1797. 67 دولار للأونصة، ومع بداية الأسبوع الجاري صعد بنحو 0. 4%، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر ب 0. 1% لتصل الى سعر 1783. 90 دولار أمريكي للأونصة، كما حافظ سعر الذهب على استقرار أسعاره في المعاملات الفورية حيث بلغ 1783. 28 دولار للأونصة عند توقيت الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش، فيما عرفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا لأجل قارب ال 10 سنوات بسبب الخبر المتداول عن أن الرئيس الأمريكي بايدن سيضع خطة لرفع قيمة الضرائب على الأفراد أصحاب الدخل العالي، كما أن ضعف عملة الدولار أدى إلى إقبال كبير على المعدن الأصفر لأصحاب العملات الرقمية.

إنتعاش سعر المعدن الأصفر في القارة الاسيوية

زادت عمليات شحنات وصادرات الذهب إلى دولة الهند وقاربت أعلى مستوى لها منذ سنة 2013، وهو ما أدى إلى انتعاش المعدن الأصفر في سوق الذهب الآسيوية وزيادة الطلب عليه، وارتفعت الصادرات السويسرية للذهب لأعلى مستواياتها خلال 10 أشهر الأخير مما تسبب في انتعاش وارتفاع أسعار الذهب.