مقتل شرطية فرنسية بعملية طعن قرب باريس

جدة - نرمين السيد - وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن فى مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد وزير الداخلية الفرنسى دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" فى رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.
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