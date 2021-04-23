المعارض الروسى نافالنى ينهى إضرابه عن الطعام

جدة - نرمين السيد - وشكر نافالنى اليوم الجمعة على حسابه فى "إنستجرام" مؤيديه داخل البلاد وخارجها، مضيفا أن دعمهم له أتاح "تحقيق تقدم هائل".
وأكد الناشط المسجون أنه خضع مؤخرا لفحص من قبل فريقين من الأطباء المدنيين وأنه تمكن من الاطلاع على نتائج هذه الفحوصات، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وذكر نافالنى أن تراجعه تدريجيا عن الإضراب عن الطعام سيستمر 24 يوما، أى فترة مماثلة لفترة الإضراب نفسه، مشيرا إلى أنه لا يزال يصر على ضرورة السماح بطبيب مدنى بزيارته فى السجن.
وأعلن نافالنى الإضراب عن الطعام فى 31 مارس بدعوى منع أطباء مدنيين من زيارته، فيما كان محاموه يتحدثون عن تدهور صحته.
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