رابط نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور التعليمي ١٤٤٢، منذ صدور قرار وزارة التعليم السعودي عن الإنتهاء من اعتماد نتيجة المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وأنها على حافة الاستعداد في رفع النتيجة عبر رابط النتائج المختص وهو نظام نور، وشَهِدَ مُحرك البحث جوجل ضغط متزايد وكبير من قبل الطلبة والطالبات عن رابط الاستعلام عن النتيجة.

نظام نور التعليمي ١٤٤٢

يعتب نظام نور التعليمي من أشهر الأنظمة وأهمها داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لما يقدمه من خدمات هامة تصب في منفعة جميع طلبة المراحل التعليمية المختلفة وكذلك أولياء الأمور وموظفي العملية التعليمية، ويُعد خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب من أهم الخدمات المقدمة من المنصة، يمكن لجميع الطلبة الإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية والكود التابع لكل طالب.

على ولي الأمر أو الطالب زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور

فعلى المستخدم تعبئة حقول تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة السر ورمز تحقيق

وفي حالة المستخدم ولي أمر جديد فعليه الضغط على الرابط أدنى الصفحة تسجيل دخول ولي أمر جديد، ثم تعبئة حقول الإجبارية من اسم ولي الأمر والأسم المقترح ثم الضغط على خانة التالي لتكمل باقي خطوات التسجيل في نظام نور

الضغط على خانة تقارير المتواجدة في جانب الصفحة ومنها الانتقال إلى كشف الدرجات ثم كشف أعمال السنة ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني ومنها يستطع ولي الأمر الاستعلام عن نتائج الأبن/ة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الإبتدائية للعام 1442 _2021

ولقد أكد مصدر عن وزارة التعليم السعودي أنه في حالة انتهاء من تصحيح ورقيات جميع طلبة وطالبات المرحلة الإبتدائية على مستوى المملكة بأكملها إلكترونياً، يتم رفع درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني على الموقع الرسمي الخاص بنور، كما أوضح مصدر أن نسبة النجاح هذا العام 1442 تصل إلى 75٪، كما أوضعت وزارة التعليم بعض من الضوابط التي يشترط على كافة الطلبة الإلتزام بها مثل ضرورة الإلتزام بالوقت المحدد في أداء الاختبار وأيضا تحري الدقة في تسجيل بيانات الطالب قبل بدء وقت الاختبار كما شدت على أنه لم يتم إعادة الاختبار لأي طالب/ة مهما كانت الأسباب.