الاستعلام في نظام نور عن نتائج الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية 1442، يبحث العديد من طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية في جميع مراحلهم التعليمية المختلفة عن نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني التي ينتظرها الجميع بقلق شديد ومعرفة درجاتهم التي حصلوا عليها، حيث تقدم وزارة التعليم السعودية خدمة إلكترونية لتسهيل التواصل مع الطلاب وتوفير الوقت والمجهود عليهم وعلى أولياء الأمور دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك عبر نظام نور الالكترونى التعليمي ويمكن للطلاب، بعد التسجيل في نظام نور الإلكتروني بنجاحٍ بأي من الطرق التي حددتها الوزارة، وسوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني 1442.

نظام نور

يهدف نظام نور إلى ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض من الطالب وولى الأمر والمعلمة والإدارة المدرسية، حيث يعد من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم ويقدم نظام نور الكثير من الخدمات التي تخص منظومة التعليم ككل، وينتظر ملايين الطلاب والطالبات في مختلف المناطق السعودية نتائج الاختبارات المدرسية في موقع نور، الذي أثبت جدارته في طرح ومعرفة درجات الطلاب في كل فصل دراسي بأكثر من طريقة.

قم بالدخول إلى موقع نور التابع لوزارة التعليم السعودي.

قم بكتابة رقم الهوية.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور.

ثم رمز التحقق المرئي كما يظهر أمامك.

بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اختر الصف الدراسي الذي ينتمى إليه الطالب.

انقر على أيقونة بحث.

بعد ذلك يتم الانتقال ألي صفحة معلومات الطالب.

ثم اختيار إشعار نتيجة الطالب.

وأخيرا يتم عرض التقارير والنتائج بالتفصيل للفصل الدراسي الثاني الابتدائي.

نتائج الفصل الدراسي الثاني الابتدائي برقم الهوية

وفى حالة فقدان الرقم السري يمكنك اتباع الخطوات التالية من اجل الدخول: