طريقة تسديد فرجت بالخطوات من خلال قنوات السداد المتاحة

يسأل كثير من المواطنين عن طريقة تسديد فرجت بالخطوات. لتسديد ديون وتعثرات السجناء المتعثرين عن تسديد الديون. وتوفر فرجت مجموعة من الطرق العديدة عبر منصات وقنوات الدفع عبر خدمة فرجت وسوف نتعرف عليها بالتفاصيل.

طريقة تسديد فرجت بالخطوات

تتيح خدمة فرجت سداد ديون الموقوفين بقضايا مالية غير جنائية في المملكة. وهي أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية السعودية. ويتم تسديد الديون من قبل ذويهم أو فاعلي الخير وتأتي هذه الخدمة الإنسانية التسديد فرجت من منطلق التعاون الذي تشهده مجموعة من القطاعات في المملكة وزارة الداخلية والموارد البشرية وصندوق النقد السعودي وهيئة الذكاء الاصطناعي. وتتيح الخدمة تسديد الديون من عدة طرق كالأتي:

الدخول مباشرة لحسابك في منصة أبشر الرقمية

تسجيل الدخول للنظام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على خدماتي

اختيار خدمة فرجت من ضمن الخدمات

ثم الدخول لنظام السداد عبر حسابك البنكي

حدد المبلغ كلي أم جزئي

ثم اختر رقم الفاتورة واختيار رقم المفوتر 169 وحدد المبلغ المراد تسديده ثم إتمام السداد والدفع

ثم أخيرًا النقر على حفظ رقم فاتورة السداد.

طريقة تسديد فرجت عبر منصة أبشر

طريقة سداد فرجت عبر منصة إحسان الخيرية

قم بالدخول لمنصة إحسان الخيرية

انقر على تبويب فرص التبرع

ثم النقر على خدمة فرجت واختيار حالة مباشرة أو البحث برقم الفاتورة عن الحالة المراد تسديد الديون لها

من ثم النقر على أيقونة استعراض الحالة وتحديد مبلغ التبرع من ثم الدفع بالطرق المتاحة أمامك.

الدخول على تطبيق بنك الراجحي

وتسجيل الدخول برقمك المصرفي وإدخال رمز تفعيل الحساب

ثم النقر على المدفوعات

من ثم اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة والنقر على الخدمات الإلكترونية واختيار وزارة العدل التنفيذ القضائي

انقر على أيقون عرض المبلغ المستحق

ثم أدخل المبلغ المراد تسديده والنقر على التالي

تظهر أمامك البيانات بشكل كامل وبيانات رقم المشترك والمبلغ المدفوع قم بأكيد عملية الدفع

ثم انقر على أدفع الآن .

تسديد فرجت عبر بنك الراجحيالتحقق من فاتورة فرجت عبر بوابة ناجز

تتيح بوابة ناجز إمكانية التحقق من صحة الفواتير بالخطوات الآتية: