جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام فرنسية، فى وقت سابق اليوم، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين عند مدخل مركز للشرطة فى بلدة رامبوييه قرب باريس. وأكد وزير الداخلية الفرنسى دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" فى رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الفرنسية: مقتل تونسى بعد طعنه لشرطية ووفاتها جنوب باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.