نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021 فلكياً واختلافه بالوطن العربي مع حكم فرحة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2021 المبارك في السعودية ومصر والكويت وكافة دول الوطن العربي، نتعرف معكم عليه الآن، وهذا بعد تداول سؤال العيد متي علي ألسنة الكثيرين خلال الفترة الراهنة، وستختلف مواعيد أول أيام العيد الفطر المبارك في الوطن العربي، وهذا نتيجة اختلاف بداية شهر رمضان المبارك، حيث بدأ في بعض الدول يوم الثلاثاء 13 من أبريل، بينما في البعض بدأ الأربعاء 14 من أبريل، لهذا سنتعرف الآن علي موعد العيد 2021 الآن.

موعد عيد الفطر 2021 فلكياً

تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢١ في السعودية ومصر فلكياً مع بعض الدول بآسيا وأفريقيا، ليكون يوم الخميس الموافق 13 من مايو المقبل، وهذا باختلاف رأي العلماء، لأن المحدد الأساسي هو رؤية هلال العيد يوم 29 من رمضان 1442، وسنعرف إذا كان الشهر المبارك كاملاً ثلاثين يوماً كما تم حسابه فلكياً، أم أنه ناقصاً وسيكون 29 يوم فقط، هذا ما سنتعرف عليه.

بينما الإجابة علي سؤال متي العيد الفطر 1442 في المغرب، والعراق ببعض المناطق، وعدة مناطق أخري قد بدأ شهر رمضان المبارك فيها يوم الأربعاء، سيكون أول أيام عيد الفطر هو الجمعة 14 من مايو المقبل فلكياً وفق الحسابات الأخيرة، وسنتعرف علي صحة ذلك من عدمه خلال رؤية الهلال.

فرحة العيد الفطر للصائم

كثيرين يقولوا أنهم لا يشعرون بفرحه، لهذا نذكركم بقول النبي صل الله عليه وسلم بالحديث القدسي، والذي يحسنا علي الفرحة بالإفطار عند أذان المغرب، وكذلك بفرحة أول يوم بالعيد، وهذا كما يلي:

ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي، الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى؛ أنه قال: ((كلُّ عملِ ابنِ آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، وإذ كان يوم صومِ أحدِكم فلا يرفث، ولا يصخَب، فإن سابَّه أحدٌ، أو قاتله، فليقُل: إني امرؤٌ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوفُ فمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه))

بهذا تعرفنا علي صحة فرحة المسلمين بالعيد، وكذلك علمنا موعد عيد الفطر ٢٠٢١ فلكياً.