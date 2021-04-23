هدف وخدمة نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص وخدمات اخرى

تعد منصة هدف من أكثر المنصات التي تزداد عليها عمليات البحث نظراً لأهميتها والخدمات التي تقدمها، علماً بأن منصة هدف تطور من نفسها وتعمل على إتاحة خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص وتقديم العديد من الخدمات للموظفين، فقد أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بإضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، سعيا إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

خدمات النقل للموظفات السعوديات:

وتعمل الوزارة على توفير وسائل المواصلات لنقل الموظفات إلى العمل في شركاتهم الخاصة، وذلك من خلال توفير أسطول من السيارات لنقلهم وتقديم خدمة التنقل السريع للعمل على راحتهم، ومن المقرر أن توفر “كريم” خدمات النقل للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص في حوالي 28 مدينة في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج ” وصول” من خلال رابط الموقع الإلكتروني الخاص بها، ووفقاً لآلية البرنامج الجديدة فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من دعم مالي يغطي 80% من تكلفة كل رحلة من وإلى مقر العمل بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهر.

تخفيف عبء تكاليف النقل:

وتتنوع أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومن أهمها أنه يهدف إلى دعم نقل المرأة العاملة، بالإضافة إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، كما أضاف أنه يهدف إلى العمل على دعم الموظفات وتشجيعهم على النزول إلى ساحة العمل في الشركات الخاصة وتوفير أماكن عمل لهم بالقرب من مساكنهم، وذلك كنوع من التوفير للوقت وتوفيراً للمواصلات وإنجازاً للعمل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

بوابة المرصد الوطني للعمل:

وقد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بوابة المرصد الوطني للعمل بعد التساؤل عن مؤشرات ودراسات مسحية عن سوق العمل السعودي، علماً [ان الخدمات التي يتم تقديمها من خلاله، تتضمن تقارير وبيانات ومؤشرات وأبحاث لسوق العمل السعودي بالإضافة إلى إدارة المعرفة والتعليم.