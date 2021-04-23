فرصة تملك عقار خلال 100 يوم ولجان تستقبل طلبات تملك عقار

نظراً لتزايد عمليات البحث الإلكترونية حول الهيئة العامة للعقارات بعد الفرصة التي تم الإعلان عنها، فقد كشفت عن فرصة تملك عقارات من خلال الدخول على منصة إحكام، حيث وصل عدد التابعين والزائرين إلى 13 مليون زيارة بهدف إحكام ومكة المكرمة تتصدر الطلبات المكتملة ولجان النظر تستقبل 374 ألف طلب، تملك للعقارات خلال 100 يوم، حيث ساعدت منصة إحكام على مساعدة من يرغب في تملك عقار خلال فترة وجيزة، حيث كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال لجان النظر في طلبات تملّك العقارات خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام) 374 ألف طلب تملك، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلب، وذلك خلال الفترة من 20/12/2020 وحتّى 30/3/2021.

عدد اللجان المشكلة:

ونذكر أن الهيئة قامت بتشكيل عدد من اللجان التي تقوم بالإشراف على هذه الفرصة، حيث تتكون هذه اللجان المشكلة بهدف النظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة موزّعةً على مختلف مناطق المملكة بواقع لجنة في كل منطقة، باختلاف منطقة الرياض حيث تم تشكيل 4 لجان فيها، وبيّنت الهيئة أنّ عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصّة بلغت 95,191 طلب، منها 38 في المائة في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15,7 في المائة، ثم منطقة عسير بنسبة 14 في المائة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعد 71 طلباً، وكشفت هيئة عقارات الدولة أنّ مركز التواصل الموحّد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال من قبل المستفيدين، حيث تم الرد على الاتصالات ومعالجتها بمستوى خدمة بلغ 99 في المائة، في حين سجّل مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98,7 في المائة، فيما استقبل البريد الإلكتروني لمركز خدمات المستفيدين في (إحكام) 13,957 رسالة، حيث تم الرد على كافة استفسارات المستفيدين المرسلة إلكترونياً.

منصة إحكام تقوم بعرض عديد من الطلبات التي يلجأ إليها المستفيدين من العقارات وذلك تحت إشراف الأمانة العامة للجان، وتم إطلاق هذه المنصة بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتّى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي. وقد استقبلت المنصّة 13 مليون زائر خلال 100 يوم من تاريخ إطلاقها، وتم التعامل مع كافة الطلبات وفق منهجية واضحة ومحددة لمعالجة تدفق الطلبات إلى منظومة( إحكام) الإلكترونية عبر منهجية محوكمة للمسارات الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءًا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال ووصولًا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر المنصة، انتهاءً بالعرض على اللجان وصدور التوصيات والإعلان، وذلك تمهيدا لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين التعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافّة المتطلبات لديهم. طلبات تملك العقارات: طلبات تملك العقارات: شكلت اللجان لسرعة عرض طلبات التملك والرد على أصحابها ، وتهدف لجان النظر في طلبات تملّك العقارات التي تتكوّن من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية، إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

منصة إحكام تعمل على سرعة تملك العقارات :