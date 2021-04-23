لجنة التسعير الخاصة بشأن المنتجات البترولية في جمهورية مصر العربية أعلنت مُسبقًا في الاجتماع الذي تم عقده بعد انتهاء شهر مارس الماضي عن متابعة وتطبيق كافة آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بصورة ربع سنوية، وقد أوصت حينئذ بثبات أسعار السولار عند القطاع الصناعي عند 6 جنيهات و75 قرش للتر وثبات أسعار المازوت عند 3900 جنيه مصري للطن الواحد، كما أوصت بثبات أسعار السوق المحلي للبنزين للربع الثاني من عام 2021، في السياق التالي نوضح أحدث أسعار البنزين اليوم في مصر بعد الارتفاع لشهر أبريل 2021.

ارتفاع أسعار البنزين اليوم في مصر

تم تعديل أسعار بيع المنتجات الخاصة بالبنزين في مصر اليوم في السوق المحلي للربع الثاني من عام 2021 المعمول بها من شهر أبريل 2021 حتى شهر يونيه 2021، لتكون كما يلي:

سعر لتر البنزين 80 يبلغ قيمة 6 جنيهات ونصف جنيه مصري.

سعر لتر البنزين 92 يبلغ قيمة 7 جنيهات و75 قرشًا.

سعر لتر البنزين 95 يبلغ قيمة 8 جنيهات و75 قرشًا.

أسعار البنزين في مصر

تجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار البنزين للربع الأول من عام 2021 قد كانت أقل من الأسعار المعمول بها بدايةً من اليوم الساعة العاشرة صباحًا بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد من البنزين بأنواعه، حيث كانت:

سعر بنزين 80 : 6.25 جنيه مصري للتر الواحد.

سعر بنزين 92 : 7.5 جنيه مصري للتر الواحد.

سعر بنزين 95 : 8.5 جنيه مصري للتر الواحد.

تأثير ارتفاع سعر الوقود على الاقتصاد المحلي في مصر

من المعروف أن أسعار الوقود تنعكس انعكاسًا طرديًا مع الاقتصاد المحلي في مصر، فارتفاع أسعار البنزين تؤدي بالضرورة إلى: