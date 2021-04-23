جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2021 وطريقة متابعة المباريات

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا هو مايهم العديد من محبي ومتابعي كرة القدم العربية والآسيوية خاصة في هذه الأيام في ظل إقامة مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بمشاركة العديد من الأندية العربية في مباريات هي من ستحدد المتأهلين لدور الستة عشر من أقوى البطولات الآسيوية للأندية.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 أقوى الأندية من مختلف الدول العربية، حيث نجد أنه يشارك أندية: الهلال، والنصر، والأهلي من السعودية، والريان ،والسد، والدحيل من قطر، والقوة الجوية والشرطة من العراق، بجانب الوحدات الأردني، وأندية من وسط وغرب آسيا، وكلهم يلعبون في خمس مجموعات للمرة الأولى حيث تم تخصيص خمس مجموعات لأندية غرب ووسط قارة آسيا للمرة الأولى منذ إنطلاق النظام الجديد للبطولة.

طريقة متابعة مباريات دوري أبطال آسيا

ويتم نقل أحداث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 من خلال موقع وتطبيق GSA Live والذي أعلن عن امتلاكه لحقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لكرة القدم، حيث يوفر تطبيق GSA Live المباريات بشكل مجاني للجميع، ولم تقم حتى الآن أي قناة عربية بالاعلان عن نقل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر شاشتها.

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا

وتلعب مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب حيث يلعب كل فريق في المجموعة الواحدة مع بقية الفرق المتنافسة في المجموعة، ويتأهل الفريقان صاحبي المركزين الأول والثاني للدور المقبل من البطولة الآسيوية.

جدول ترتيب المجموعة الأولى مجموعة الهلال السعودي

وتضم المجموعة الأولى أندية الهلال السعودي،وأجمدالأوزبكي،وشباب الأهلي الإماراتي، وفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، ووبعد مرور ثلاث جولات حتى الآن نجح الهلال السعودي في اعتلاء صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، إلا أنه لم يحسم بطاقة التأهل للدور المقبل بشكل نهاي حتى الآن، وإليكم ترتيب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا:

جدول ترتيب المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية أندية الشارقة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي، وتراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، ويتصدر حتى الآن فريق الشارقة المجموعة برصيد سبع نقاط، ويعد هو الفريق الأقرب لحسم أولى بطاقات التأهل عن هذه المجموعة، وإليكم جدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة دوري أبطال آسيا

وتضم المجموعة الثالثة أندية: الدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني، والأهلي السعودي، والشرطة العراقي، ويتصدر الدحيل المجموعة برصيد سبع نقاط، إلا أن هناك منافسة شرسة بين أندية: الدحيل، والاستقلال، الأهلي على التأهل، إذ أن الفرق الثلاث تمتلك فرص التأهل للدور القادم حتى الآن وبحظوظ شبه متساوية.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة دوري أبطال آسيا

وفي المجموعة الرابعة ينتافس أندية: النصر السعودي، وفولاد الإيراني، والسد القطري، والوحدات الأردني على التأهل، وقد نجح النصر في اعتلاء الصدارة بعد مرور ثلاث جولات برصيد خمس نقاط، إلا أن المنافسة شرسة في هذه المجموعة.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة دوري أبطال آسيا

وفي المجموعة الخاصة اقترب فريق بيرسيبوليس الإيراني من حسم التأهل وصدارة المجموعة بشكل نهائي بعد أن حقق العلامة الكاملة في الثلاث جولات الأولى، فيما يتنافس على المركز الثاني أندية الوحدة الإماراتي، وغوا الهندي، والريان القطري، إذ أن الحظوظ بينهم لاتزال قائمة للتأهل للدور القادم.