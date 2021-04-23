إسبانيا: تهديد وزير الداخلية ومسؤولين آخرين بالقتل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال سانشيز، إن وزير الداخلية فرناندو جراندى مارلاسكا، وزعيم حزب بوديموس "اليسار الراديكالى"، بابلو إيجليسياس، وقائدة الحرس المدنى ماريا جاميز، تلقوا رسائل تحوى رصاصات.

وأكد سانشيز فى تغريدة عبر تويتر: "إدانة التهديدات الخطيرة التى لمارلاسكا وجيميز وإيجليسياس"، مع رابط لمقال صحفى عن التهديدات.

وشدد رئيس الوزراء الإسبانى، على أن العدالة والديمقراطية تتغلبان على "التهديدات والعنف"، حيث تأتى التهديدات فى أجواء من الاستقطاب السياسى الشديد فى إسبانيا، مع اقتراب الانتخابات المحلية فى مدريد فى 4 مايو.