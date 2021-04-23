هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب الصويرة‎ بالمغرب

جدة - نرمين السيد - وأوردت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد، أن "الهزة، التى حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة، وقعت فى وقت مبكر جدا من صباح اليوم"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا".

ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة.