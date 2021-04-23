نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الاحمر الكويتي يقوم بتوزيع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في دولة جزر القمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهلال الاحمر الكويتي- في بشرى خير اليوم ودوامها على مساعدة الفقراء اليوم الجمعة جمعية الهلال الاحمر الكويتي قامت بتوزيع الوجبات المخصصة لإفطار الصائمين وكسوة عيد الفطر على المحتاجين والأيتام والفقراء في دولة جزر القمر وذلك بالتعاون الدائم مع الهلال الأحمر القمري.

برنامج الهال الاحمر الكويتي

كما صرح خالد الزيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الكويتي لوكالة الكويتية للأنباء أن برنامج الجمعية في رمضان مخصص ويشمل مساعدة المحتاجين في العديد من جزر دولة جزر القمر ومن بينها جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، كما أكد أيضا أن الجمعية ومع بداية شهر رمضان المبارك قامت بتوزيع مساعدات تتمثل في أغذية على محتاجين قرية داويني بمنطقة بامباو العليا، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة وسبعون أسرة استفادوا جميعهم من المساعدات.

الزايد يؤكد على إستمرار مساعدات الجمعية

أكد الأستاذ خالد الزيد أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي سوف تستمر في مساعدة الإخوة في جزر القمر في مختلف المواسم وفي عابر السنوات، وهم حرصون على تيسير ظروف الحياة على الأشقاء والمشاركة معا في إفطار الصائم وإدخال السعادة على قلوبهم من خلال توزيع كسوة عيد الفطر، كما نوه على أن المشاريع الخاصة بالهلال الأحمر الكويتي على مستوى جزر القمر سواء المشاريع السابقة أو الحالية تؤكد حرص الجمعية على التفاني والعمل من أجل تعزيز دورها الإنساني مشيرا إلى بعض الأعمال التي قامت بها سابقا الجمعية خلال السنوات القليلة الماضية عندما تعرضت جزر القمر إلى كوارث طبيعية.

التاكيد على العمل الإنساني لانه ركن من أركان الهلال الأحمر الكويتي

وفي الأخير أكد الزيد حرص العاملين في الجمعية على العمل الإنساني والتفاني فيه، إذ يعد حافز رئيسي وركن من أركان الجمعية ويحفز على مساعدة الفقراء المحتاجين والمتضررين بسبب المصائب والأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وخلق التضامن بينهم وهذا هو عمل مبتغى الهلال الأحمر الكويتي.