خطوات جديدة نحو عودة رونالدو للدوري الإنجليزي

أكدت مصادر إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدى رغبة حقيقية باستعادة نجمه البرتغالي السابق، كريستيانو رونالدو، لتمثيل صفوفه.
ووفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فأن المسؤولين في مانشستر يونايتد، تواصلوا مع وكيل أعمال رونالدو، جورجي مينديز، للاستفسار حول إمكانية عودة اللاعب إلى مانشستر.
ويأتي طلب "الشياطين الحمر" باستعادة نجمهم البرتغالي، بعد "فشل" رونالدو بعبور دور الـ16، مع فريقه يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم.
ولم يتمكن رونالدو بتحقيق النجاح المأمول مع يوفنتوس، وخاصة في دوري أبطال أوروبا، خلال المواسم الثلاث التي قضاها هناك.
ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة النجم البرتغالي في صفوفه، مرة أخيرة، بعد أن قضى معهم أياما سطرت بالنجاحات، بين 2003 و2009.
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، مما يعني أن الفريق سيتعين عليه بيعه الصيف المقبل، أو تركه يرحل "بالمجان" في 2022.
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