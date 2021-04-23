السودان: رفع دعوى لمجلس الأمن حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، مساء اليوم الجمعة، إن عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن السد يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين.





وأوضح عباس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه "فى حال تم الملء للعام الثانى دون التوصل لاتفاق قانونى لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية".

وأضاف "باعتبار أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ويتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، ومحكمة الكوميسا".

وأكد وزير الرى السودانى أن إثيوبيا تراوغ فى الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمرا واقعا.

وأوضح "احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه فى خزان الرصيرص لرى المشاريع ومياه الشرب فى حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة. كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام"

وأشار إلى أنه "عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى فى العام الماضى كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف فى كل الاتفاقية من جديد".

وتابع عباس "الاتحاد الإفريقى لم يلعب دوره القيادى بل كانوا مراقبين فقط، ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. وقد ضاعت 9 أشهر فى مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت".