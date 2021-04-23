طريقة ولا أروع لتحضير كيكة التريليتشا التركية الشهيرة بالشيكولاته والكراميل

كيكة التريليتشا التركية هي كيكة تركية مشهورة انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب لذة مذاقها وهي كيكة إسفنجيه تكون خالية من السوائل يمكن عملها باللبن الخالي الدسم والكريمة المخفوقة وطبقة من الكراميل أو الشيكولاتة ويمكن تزينها بالكريمة أو السكر ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة التريليتشا التركية بالمنزل . كيكة التريليتشا التركية كيكة التريليتشا التركية لتحضير الكيكة التريليتشا التركية يجب تجهيز المقادير التالية : 5 بيضات كبيرة الحجم .

كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة .

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

5 ملاعق كبيرة من الزيت

3 كوب ونصف من الحليب

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة .

طبقة رقيقة من الكراميل .

ملعقة كبيرة من الزبدة .

شيكولاته سائلة . كيكة تركية بالشيكولاته كيكة تركية بالشيكولاته قومي باتباع الخطوات التالية لتحضير كيكة التريليشتا التركية : قومي بضرب البيض والفانيليا ثم أضيفي السكر بالتدريج لمدة 5 دقائق قومي بخلط الدقيق والبيكنج بودر ثم أضيفي البيض والزيت بالتدريج مع استمرار التقليب جيدا قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أحضري صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم ضعي بها الخليط ثم ضعيها بالفرن لمدة 30 دقيقة . طريقة عمل كيكة تركية طريقة عمل كيكة تركية بعد اتباع الخطوات السابقة قومي بتحصير الكراميل و الشكولاته من خلال الخطوات التالية : ضعي في حلة صغيرة علي نار متوسطة القليل من السكر وقومي بالتقليب حتي يتحول لونه للون الذهبي ثم قومي بإضافة الزبدة والحليب والكريمة واستمري في عملية التقليب حتي يتم الغليان . ثم اتركيها لتهدأ ثم احضري الكيكة من الفرن وضعي عليها الكراميل والشكولاته . قومي بتزينها بالكراميل وقومي بالرسم عليها بواسطة الشيكولاته والكراميل . ثم ضعيها بالثلاجة لمدة لا تزيد عن ساعة . يمكن تقديمها باردة أو دافئة . يمكن تقديمها مع الشاي أو النسكافيه الوسوم

كيكة التريليتشا التركية هي كيكة تركية مشهورة انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب لذة مذاقها وهي كيكة إسفنجيه تكون خالية من السوائل يمكن عملها باللبن الخالي الدسم والكريمة المخفوقة وطبقة من الكراميل أو الشيكولاتة ويمكن تزينها بالكريمة أو السكر ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل كيكة التريليتشا التركية بالمنزل . كيكة التريليتشا التركية كيكة التريليتشا التركية لتحضير الكيكة التريليتشا التركية يجب تجهيز المقادير التالية : 5 بيضات كبيرة الحجم .

كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة .

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

5 ملاعق كبيرة من الزيت

3 كوب ونصف من الحليب

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة .

طبقة رقيقة من الكراميل .

ملعقة كبيرة من الزبدة .

شيكولاته سائلة . كيكة تركية بالشيكولاته كيكة تركية بالشيكولاته قومي باتباع الخطوات التالية لتحضير كيكة التريليشتا التركية : قومي بضرب البيض والفانيليا ثم أضيفي السكر بالتدريج لمدة 5 دقائق قومي بخلط الدقيق والبيكنج بودر ثم أضيفي البيض والزيت بالتدريج مع استمرار التقليب جيدا قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أحضري صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم ضعي بها الخليط ثم ضعيها بالفرن لمدة 30 دقيقة . طريقة عمل كيكة تركية طريقة عمل كيكة تركية بعد اتباع الخطوات السابقة قومي بتحصير الكراميل و الشكولاته من خلال الخطوات التالية : ضعي في حلة صغيرة علي نار متوسطة القليل من السكر وقومي بالتقليب حتي يتحول لونه للون الذهبي ثم قومي بإضافة الزبدة والحليب والكريمة واستمري في عملية التقليب حتي يتم الغليان . ثم اتركيها لتهدأ ثم احضري الكيكة من الفرن وضعي عليها الكراميل والشكولاته . قومي بتزينها بالكراميل وقومي بالرسم عليها بواسطة الشيكولاته والكراميل . ثم ضعيها بالثلاجة لمدة لا تزيد عن ساعة . يمكن تقديمها باردة أو دافئة . يمكن تقديمها مع الشاي أو النسكافيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ولا أروع لتحضير كيكة التريليتشا التركية الشهيرة بالشيكولاته والكراميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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