إليكم اسعار البنزين في مصر اليوم بزيادة 25 قرش لبنزين 95 و92 و80 من وزارة البترول المصرية

اسعار البنزين في مصر 2021، يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الوقت الحالي عن تسعيرة البنزين الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البترول المصرية، في بيان جديد قامت بإصداره صباح يوم الجمعة 23 أبريل 2021 ،لتوضح فيه عن زيادة أسعار البترول في مصر، ليتم تطبيق التسعيرة الجديدة علي جميع المستهلكين بدءً من اليوم، وبالتالي وبعد تساؤلات واستفسارات عديدة لمعرفة آخر الاسعار الجديدة، نوضح لكم عبر موقعنا مزيد من التفاصيل فتابعونا.اسعار البنزين في مصر اليوم
أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة أسعار البنزين في مصر وتثبيت أسعار المنتجات البترولية بداية من 25 أبريل وحتي شهر يونيو 2022، وقد أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية علي العمل بالأسعار الجديدة والتأكد من تطبيقها علي جميع محطات الوقود بجميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وتم التنوية أن العمل علي زيادة أسعار البنزين في مصر كان منذ بداية شهر مارس الماضي، وكان من المقرر الإعلان عنها في بداية شهر أبريل الجاري ولكن حدث بعض التأخيرات، وكان قرار زيادة أسعار البنزين غير متوقع من قبل المواطنين، حيث من المعروف زيادة الاسعار في بداية شهر يوليو من كل عام.تفاصيل اسعار البنزين في مصر من وزارة البترول المصرية
تم توضيح أسعار المنتجات البترولية الجديدة في مصر اليوم من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بعد متابعة أسعار خام البرنت في الأسواق العالمية، وأسعار صرف الدولار الأمريكي بإعتبارهما من أهم أساسيات التي يتم التركيز عليها عند تغيير أسعار البترول والغاز الطبيعي في المنطقة، وقد جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم كالآتي.
- سعر البنزين 95 بداية من 8.5 وحتي 8.75 جنية مصري.
- سعر البنزين 92 من 7.5 وإلي 7.75 جنية مصري.
- سعر البنزين 80 من 6.5 وإلي 6.75 جنية مصري.
- سعر لتر السولار جاء 6.75 جنية مصري.
- سعر المازوت وجاء 3900 جنية مصري.
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اسعار البنزين في مصر 2021، يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الوقت الحالي عن تسعيرة البنزين الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البترول المصرية، في بيان جديد قامت بإصداره صباح يوم الجمعة 23 أبريل 2021 ،لتوضح فيه عن زيادة أسعار البترول في مصر، ليتم تطبيق التسعيرة الجديدة علي جميع المستهلكين بدءً من اليوم، وبالتالي وبعد تساؤلات واستفسارات عديدة لمعرفة آخر الاسعار الجديدة، نوضح لكم عبر موقعنا مزيد من التفاصيل فتابعونا.اسعار البنزين في مصر اليوم
أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة أسعار البنزين في مصر وتثبيت أسعار المنتجات البترولية بداية من 25 أبريل وحتي شهر يونيو 2022، وقد أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية علي العمل بالأسعار الجديدة والتأكد من تطبيقها علي جميع محطات الوقود بجميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، وتم التنوية أن العمل علي زيادة أسعار البنزين في مصر كان منذ بداية شهر مارس الماضي، وكان من المقرر الإعلان عنها في بداية شهر أبريل الجاري ولكن حدث بعض التأخيرات، وكان قرار زيادة أسعار البنزين غير متوقع من قبل المواطنين، حيث من المعروف زيادة الاسعار في بداية شهر يوليو من كل عام.تفاصيل اسعار البنزين في مصر من وزارة البترول المصرية
تم توضيح أسعار المنتجات البترولية الجديدة في مصر اليوم من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بعد متابعة أسعار خام البرنت في الأسواق العالمية، وأسعار صرف الدولار الأمريكي بإعتبارهما من أهم أساسيات التي يتم التركيز عليها عند تغيير أسعار البترول والغاز الطبيعي في المنطقة، وقد جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم كالآتي.
- سعر البنزين 95 بداية من 8.5 وحتي 8.75 جنية مصري.
- سعر البنزين 92 من 7.5 وإلي 7.75 جنية مصري.
- سعر البنزين 80 من 6.5 وإلي 6.75 جنية مصري.
- سعر لتر السولار جاء 6.75 جنية مصري.
- سعر المازوت وجاء 3900 جنية مصري.
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