شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط وطريقة الحصول عليه

يتم البحث بكثرة خلال هذه الأيام عن شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط وذلك رغبة من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على جوالات جديدة خاصة بعد التحديثات المتعددة التي تتم على أجهزة الجوالات كل فترة، وتقوم شركة موبايلي بتوفير العديد من العروض والخدمات لعملائها ومن أهم هذه العروض الحصول على الجوال ودفع ثمنه على دفعات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط.

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط

وضعت الشركة شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط والتي يتعين على العميل الراغب في الحصول على الجوال توافر هذه الشروط لديه، وتتلخص هذه الشروط في:

يجب أن يكون الفرد من عملاء الشركة وكذلك لديه خط خاص به على الجوال ومسجل باسمه.

يجب أن يكون عرض التقسيط متاح لنفس الرقم ويمكن التأكد من ذلك عن طريق إرسال رقم (1222) إلى 110.

في حالة حصول العميل على جهاز بالقسط من قبل فيجب عليه سداد جميع الأقساط أولًا قبل البدء في إجراءات التقسيط الجديد.

يحصل العميل على خطة التقسيط بالإضافة إلى عقد باقة لمدة 24 شهرًا، ولا يسمح بالتقسيط إلا للمشتركين بالباقات المفوترة 100 أو 200 أو 300 أو 400.

في حالة رغبة العميل في الغاء خطة التقسيط عليه دفع ما تبقي من قيمة الجهاز بالإضافة إلى قيمة الضرائب.

أن يكون السجل الائتماني للعميل يتيح له تقسيط الجوالات.

عروض موبايلي لتقسط جوالات الأيفون 2021

تقوم شركة موبايلي بتوفير العديد من أجهزة الجوال الذكية لعملائها وذلك عن طريق مجموعة كبيرة من الشركات العالمية لعل من أهمها وأكثرها اقبالًا من العملاء شركة أبل ايفون وسوف نستعرض الأجهزة التي يتم توفيرها من موبايلي:

أيفون XR 64G ويسمح بتقسيطه لأصحاب الاشتراكات بالباقات المفوترة من 100 وحتى 400، على أن تكون قيمة القسط الشهري مائة وعشرون ريالًا لمدة أربعة وعشرون شهرًا.

كما تقوم الشركة بتوفير عروض تقسيط جوالات سامسونج من موبايلي وكذلك عروض تقسط جوالات هواوي من موبايلي للباقات المفوترة.

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة موبايلي.

يتم التوجه إلى أيقونة تسجيل الدخول، أو التسجيل في حالة عدم وجود حساب بالفعل.

يتم تحديد نوع الجوال المراد شرائه، ومن ثم الضغط على كلمة تسوق.

يطلب بعدها الموقع تحديد طريقة الدفع المراد التسديد عن طريقها من إحدى طرق الدفع المتاحة على الموقع والتي من خلالها يتم خصم قيمة القسط الشهري.

طريقة الحصول على جوال بالتقسيط من موبايلي