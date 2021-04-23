أخبار اليمن : توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجبليةأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على المرتفعات الجبلية خاصة المحاذية لسهل تهامة وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي حضرموت وشبوة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً وكذلك على أجزاء من هضبة حضرموت وشبوة في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى استمرار درجات الحرارة مرتفعة أثناء النهار خاصةً على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، وكذلك على السهول الساحلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وفي المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية.

ولفت المركز إلى هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات صنعاء ، المحويت، حجة، ريمة و إب حيث سجلت محطة المحويت (4.8 مليمتر) وكانت في بقيه المناطق خارج نطاق محطات الرصد .