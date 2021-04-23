الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة

الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدةطالب مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم الجمعة، الهند بأن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد وصف رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وقال: "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى.. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".

ويذكر أن الهند سجلت أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني اليوم الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.