فيديو .. الجراد يغزو بلدة لبنانية ويثير مخاوف

وصلت أسراب من الجراد الصحراوي إلى لبنان، رصدها المزارعون في جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك الحدوديتين في جهة السلسلة الشرقية لجبال لبنان.

وأثار هذا الأمر جدالا بين سكان البلدتين والمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، لكثرة الازمات التي تغزو لبنان وخشية من عدم إمكانية الدولة القيام بواجبها في مكافحة الجراد.

ويأتي هذا التدفق للجراد بعد غزو الجراد الصحراوي كلا من سوريا والعراق والأردن.

وأعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر، أنه "في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها، باشرت طوافات الجيش اللبناني بالتنسيق مع وزارة الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك".

مصادر وزارة الزراعة أفادت، بأنّ الوزارة على أتمّ الاستعداد، فهي تمتلك الدواء اللازم، وهو عينه الذي يستخدَم للقمح، وتوصي به منظمة (الفاو)، ويرشّ عبر الطوافات.

ويمثل ظهور الجراد الصحراوي في سوريا والأردن "حدثا غير عادي ونادرا"، بحسب وصف منظمة (الفاو) لوسائل إعلام محلية، لأنّ الرياح الجنوبية المترافقة مع درجات الحرارة المرتفعة، جلبت هذه الأسراب إلى هذه المنطقة.

وروت المربية بشيرة خالد الشب ابنة بلدة عرسال لسكاي نيوز عربية عن حالة الذعر التي يعيشها أبناء البلدة التي وصلت أسراب الجراد من جرودها البعيدة، مسافة 15 كم إلى المنازل عصر الجمعة، وتحدثت عن مخاوف من إتلاف المزروعات.

وقالت: "تقوم البلدية حاليا بمرافقة وفد وزارة الزراعة والجيش على معالجة الظاهرة ووصفت مزروعات البلدة بانها في عز موسم الانتاج المرتقب إذ وبسبب الظروف الاقتصادية المستجدة على البلاد استثنائيا زرعت مساحات من القمح والشعير ونصبت الخيم البلاستيكية المخصصة للمزروعات واليوم يتخوف أهالي البلدة من هجوم الجراد واختراقها، ناهيك عن شجر اللوز والمشمش والكرز المزهر".

وإذ رأت المتخصصة في فيزيولوجيا علم الحشرات، الأستاذة في الجامعة اللبنانية، داليدا درزي، أنّ هذه الأسراب لا تمثل غزوا واسعا ويمكن مكافحتها، تخوفت من قدرتها على وضع البيض، وتاليا تكاثرها، أوضحت لـسكاي نيوز عربية أنّه يترتب على السلطات مكافحتها على الفور والاستمرار في عمليات المسح بعد مرور 15 يوماً من وضع البيض اي من وصولها الى لبنان.

واعتبرت درزي الجراد" ضيفاً عابراً "لا يستطيع المكوث في لبنان لأسباب تتعلق بالبيئة والطقس الخاص بهذا الموسم غير المستقر وأطلقت عليها اسم بقايا أسراب اي أنها ليست الأسراب الخطيرة كتلك التي تسير في الفضاء كالغيوم وتضم حوالي 80 مليون حشرة بكل سرب.

بقايا أسراب

وطمأنت درزي اللبنانيين عبر موقع دوت الخليج، قائلة إن "البيئة اللبنانية غير حاضنة ولو كان هذا السرب قد وصل في شهر يوليو القادم كنا نتوقع خطورة مكوثه في لبنان وانتشاره، نظرا لاستقرار حرارة الطقس حينها ولعدم هبوب الرياح".

وأضافت "لا شك بأن معالجة هذه الحشرات في كل من سوريا والأردن من شأنه أن يخفف ضررها في لبنان"