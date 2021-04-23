ليفربول يتعاقد مع مدافع فرنسي لحل مشاكله الدفاعية

أكدت مصادر عديدة تعاقد ليفربول الإنجليزي مع مدافع جديد، أملا في تصحيح خط الدفاع الذي عانى كثيرا هذا الموسم.
ووفقا لمصادر بريطانية، وقع ليفربول مع المدافع الفرنسي الشاب، إبراهيما كوناتي، أحد أبرز مدافعي ريد بول لايبزغ الألماني.
ووفقا للصحفي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، فإن الصفقة تمت بالفعل، مقابل 35 مليون يورو، وعقد لمدة 5 أعوام.
ويعتبر كوناتي، البالغ من العمر 21 عاما، أحد أبرز المدافعين في الدوري الألماني، ومن المتوقع أن يعتمد عليه المدرب الألماني يورغن كلوب كمدافع أساسي بجوار الهولندي فيرجل فان دايك.
وخاض كوناتي 64 مباراة مع لايبزغ، منذ قدومه في 2017 من سوشو الفرنسي، وأثبت نفسه ركيزة أساسية هذا الموسم.
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