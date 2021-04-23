فيلتمان.. أميركا تعين مبعوثا مخضرما إلى القرن الإفريقي

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا إلى دول القرن الإفريقي.

وذكر بلينكن، في بيان: "أعلن اليوم تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي. يؤكد هذا التعيين التزام الإدارة بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي".

وتابع: "بعد أن شغل مناصب عليا في كل من وزارة الخارجية والأمم المتحدة، يعتبر فيلتمان شخصا مناسبا لتوظيف خبرته في إفريقيا والشرق الأوسط، وفي الدبلوماسية متعددة الأطراف، وفي التفاوض والوساطة، بهدف معالجة هذه القضايا الإقليمية المعقدة".

وتابع: "فيلتمان سيعمل على قضايا الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي والخلافات بين السودان وإثيوبيا، فضلا عن ملف سد النهضة".

وختم بالقول: "في لحظة التغيير العميق لهذه المنطقة الاستراتيجية، تعد المشاركة الأميركية رفيعة المستوى أمرا حيويا للتخفيف من المخاطر التي يشكلها تصعيد الصراع مع توفير الدعم لفرص الإصلاح التي تحدث مرة واحدة في الجيل".